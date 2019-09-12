Бывшая первая ракетка мира Маррей получил wildcard на турнир в Шанхае

ТАСС, 12 сентября. Британский теннисист Энди Маррей, 41 неделю возглавлявший рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), получил специальное приглашение (уайлд-кард) на турнир серии "Мастерс" в китайском Шанхае. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ATP.

32-летний теннисист начнет выступление в основной сетке соревнований.

"Мы счастливы, что Маррей снова выступит на турнире, на котором он показывал высокие результаты, - заявил директор соревнований Майкл Луэвано. - Он очень популярен у наших фанатов, мы с нетерпением ждем его возвращения на корты в Шанхае. Он многое пережил в связи с состоянием здоровья в последнее время, мы с удовольствием еще раз насладимся его игрой".

"Я с нетерпением жду турнира в Шанхае, на котором я несколько раз одерживал победу, - заявил Маррей. - Благодарю организаторов за предоставление мне уайлд-кард, я рад возможности продолжить свое возвращение и сыграть в Шанхае. Это замечательный город, мне комфортно там выступать, болельщики всегда оказывали мне сильную поддержку".

Маррей получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция. Выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре. После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс.

Маррей был лидером рейтинга ATP c 7 ноября 2016 года по 20 августа 2017 года, в настоящий момент он занимает 415-ю строчку в рейтинге, всего на его счету 45 побед на турнирах ATP. Британец одержал три победы на турнирах серии Большого шлема: на Открытом чемпионате США в 2012 году и на Уимблдоне (2013, 2016), на Открытом чемпионате Австралии он пять раз доходил до финала, на Открытом чемпионате Франции - один раз. Также он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде, кроме того, на его счету серебряная награда в миксте на Олимпиаде в 2012 году. Турнир в Шанхае пройдет с 5 по 13 октября, Маррей является трехкратным победителем турнира (2010, 2011, 2016), еще четыре раза он доходил до финала соревнований.