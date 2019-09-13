Золото за золото. Бьорндален и Домрачева едут поднимать биатлон в Китай

Китай серьезно взялся за подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине, до старта которой осталось меньше трех лет. Одна победа и 16-е место в медальном зачете на последних Играх — не тот результат, который хотят видеть руководители страны с полуторамиллиардным населением на домашнем турнире. Чтобы стать лучшими, ставка делается на лучших: поднимать китайский биатлон призваны Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга Дарья Домрачева. Времени у норвежско-белорусского дуэта не так много, однако последние результаты китайских спортсменов на летнем чемпионате мира заставляют поверить в неотвратимость момента, когда в мировом биатлоне появится еще один сильный игрок.

На эту тему Домрачева и Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к ОИ-2022

Когда Пекину четыре года назад было доверено провести Олимпийские игры, стало очевидно, что в зимних видах спорта у европейских и североамериканских стран появится серьезный конкурент. Так было и в истории с летними Играми, которые прошли в столице Китая в 2008 году. Хозяева тогда выкосили всех своих конкурентов, завоевав 48 золотых медалей. Для сравнения, у американцев — ближайших преследователей — оказалось на 12 высших наград меньше. Переманивают мозги, а не мышцы Другое дело, что в летних видах спорта у Китая куда более богатые традиции, чем в зимних. И в лыжных видах спорта, и в биатлоне, где разыгрывается больше половины всех олимпийских наград, азиатские спортсмены традиционно в отстающих. Южнокорейцы при подготовке к Играм 2018 года в Пхёнчхане вынуждены были искать ресурсы за рубежом — пригласили в биатлонную сборную русских спортсменов Тимофея Лапшина и Екатерину Аввакумову, с подготовкой лыжников был призван помочь бывший тренер российской сборной Михаил Девятьяров. Но подобный эксперимент сложно признать удачным: высоких результатов на домашней Олимпиаде южнокорейская команда в этих видах не показала, вывести собственных биатлонистов и лыжников на топовый уровень не удалось, да и инвестиции в развитие этих видов после окончания Игр сильно сократились. Китай пошел несколько иным путем: ставка пока делается на собственных спортсменов, однако помогают им лучшие специалисты со всего мира. К ним, разумеется, относится и Бьорндален, который был назначен на должность главного тренера. Восьмикратный олимпийский чемпион до этого в роли наставника не работал, однако он знает все про то, как надо готовиться к соревнованиям.

На эту тему Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры

В мире биатлона норвежец известен своим сверхпрофессиональным подходом к работе. Это и позволяло ему оставаться на самом высоком уровне вплоть до завершения карьеры. Норвежец завершил карьеру действующего биатлониста в возрасте 44 лет, оставив в истории 20 побед на чемпионатах мира и шесть — в общем зачете Кубка мира. Не в последнюю очередь именно благодаря его методикам подготовки великолепный результат на последней для себя Олимпиаде показала Дарья Домрачева. В Пхёнчхане она завоевала две награды, одна из которых — высшего достоинства. Всего в ее карьере четыре олимпийских золота. "Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития, — сказал Бьорндален. — Мы начинаем тренировочный процесс и готовы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом с китайскими атлетами". "Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", — отметила Домрачева, которая будет работать с женской командой. Налоговые резиденты Финансовые условия соглашения с китайской федерацией не разглашаются, однако косвенно можно догадаться, что их работа будет оплачиваться весьма солидно. Дело в том, что этим летом пара объявила о решении переехать в Монако — княжество, которое привлекает состоятельных людей своей системой налогообложения. С учетом того, что у семьи есть дома в Норвегии, в Белоруссии и в Австрии, иные мотивы переезда в Монако найти сложно.

На эту тему Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Если бы семья захотела просто перебраться в теплые края, то в Европе можно найти массу других, более комфортных вариантов для жизни у моря. Другое дело, что сама пара об этом вряд ли скажет — о деньгах вообще открыто мало кто любит говорить, так что не стоит ждать, что финансовая сторона вопроса станет достоянием общественности. Чего не скажешь о результатах китайских спортсменов. Потенциал у сборной есть. На минувшем чемпионате мира по летнему биатлону, который, что примечательно, прошел в Белоруссии, китайская сборная в медальном зачете разделила первое место с хозяевами турнира. Но если белорусские биатлонисты все три золота завоевали в юниорской части соревнований, то китайские одну победу одержали и на уровне основных сборных. Правда, пока только в женской части соревнований. Автором первых в истории летнего чемпионата мира китайских побед стала Чу Юаньмэн, победившая в спринте и гонке преследования среди юниоров. На взрослом уровне первой стала Яна Чжан, которая в прошлом зимнем сезоне была далека от призовых мест.