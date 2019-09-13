Золото за золото. Бьорндален и Домрачева едут поднимать биатлон в Китай

Китай серьезно взялся за подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине, до старта которой осталось меньше трех лет. Одна победа и 16-е место в медальном зачете на последних Играх — не тот результат, который хотят видеть руководители страны с полуторамиллиардным населением на домашнем турнире. Чтобы стать лучшими, ставка делается на лучших: поднимать китайский биатлон призваны Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга Дарья Домрачева.
Времени у норвежско-белорусского дуэта не так много, однако последние результаты китайских спортсменов на летнем чемпионате мира заставляют поверить в неотвратимость момента, когда в мировом биатлоне появится еще один сильный игрок.
Когда Пекину четыре года назад было доверено провести Олимпийские игры, стало очевидно, что в зимних видах спорта у европейских и североамериканских стран появится серьезный конкурент. Так было и в истории с летними Играми, которые прошли в столице Китая в 2008 году. Хозяева тогда выкосили всех своих конкурентов, завоевав 48 золотых медалей. Для сравнения, у американцев — ближайших преследователей — оказалось на 12 высших наград меньше.
Переманивают мозги, а не мышцы
Другое дело, что в летних видах спорта у Китая куда более богатые традиции, чем в зимних. И в лыжных видах спорта, и в биатлоне, где разыгрывается больше половины всех олимпийских наград, азиатские спортсмены традиционно в отстающих.
Южнокорейцы при подготовке к Играм 2018 года в Пхёнчхане вынуждены были искать ресурсы за рубежом — пригласили в биатлонную сборную русских спортсменов Тимофея Лапшина и Екатерину Аввакумову, с подготовкой лыжников был призван помочь бывший тренер российской сборной Михаил Девятьяров. Но подобный эксперимент сложно признать удачным: высоких результатов на домашней Олимпиаде южнокорейская команда в этих видах не показала, вывести собственных биатлонистов и лыжников на топовый уровень не удалось, да и инвестиции в развитие этих видов после окончания Игр сильно сократились.
Китай пошел несколько иным путем: ставка пока делается на собственных спортсменов, однако помогают им лучшие специалисты со всего мира. К ним, разумеется, относится и Бьорндален, который был назначен на должность главного тренера. Восьмикратный олимпийский чемпион до этого в роли наставника не работал, однако он знает все про то, как надо готовиться к соревнованиям.
В мире биатлона норвежец известен своим сверхпрофессиональным подходом к работе. Это и позволяло ему оставаться на самом высоком уровне вплоть до завершения карьеры. Норвежец завершил карьеру действующего биатлониста в возрасте 44 лет, оставив в истории 20 побед на чемпионатах мира и шесть — в общем зачете Кубка мира.
Не в последнюю очередь именно благодаря его методикам подготовки великолепный результат на последней для себя Олимпиаде показала Дарья Домрачева. В Пхёнчхане она завоевала две награды, одна из которых — высшего достоинства. Всего в ее карьере четыре олимпийских золота.
"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития, — сказал Бьорндален. — Мы начинаем тренировочный процесс и готовы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом с китайскими атлетами".
"Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", — отметила Домрачева, которая будет работать с женской командой.
Налоговые резиденты
Финансовые условия соглашения с китайской федерацией не разглашаются, однако косвенно можно догадаться, что их работа будет оплачиваться весьма солидно. Дело в том, что этим летом пара объявила о решении переехать в Монако — княжество, которое привлекает состоятельных людей своей системой налогообложения. С учетом того, что у семьи есть дома в Норвегии, в Белоруссии и в Австрии, иные мотивы переезда в Монако найти сложно.
Если бы семья захотела просто перебраться в теплые края, то в Европе можно найти массу других, более комфортных вариантов для жизни у моря. Другое дело, что сама пара об этом вряд ли скажет — о деньгах вообще открыто мало кто любит говорить, так что не стоит ждать, что финансовая сторона вопроса станет достоянием общественности.
Чего не скажешь о результатах китайских спортсменов. Потенциал у сборной есть. На минувшем чемпионате мира по летнему биатлону, который, что примечательно, прошел в Белоруссии, китайская сборная в медальном зачете разделила первое место с хозяевами турнира. Но если белорусские биатлонисты все три золота завоевали в юниорской части соревнований, то китайские одну победу одержали и на уровне основных сборных.
Правда, пока только в женской части соревнований. Автором первых в истории летнего чемпионата мира китайских побед стала Чу Юаньмэн, победившая в спринте и гонке преследования среди юниоров. На взрослом уровне первой стала Яна Чжан, которая в прошлом зимнем сезоне была далека от призовых мест.
Да, в Минске почти все сборные выступали вторыми составами, конкуренция была не столь велика, однако сам факт побед китайских биатлонисток заставляет задуматься об их дальнейших перспективах.
Но не только спортивная составляющая имеет важную роль в истории приглашения Бьорндалена и Домрачевой, этот шаг важен и с имиджевой точки зрения. Теперь к китайской сборной будет приковано особое внимание, о ней будут говорить. И, что еще важнее, о ней смогут рассказать доступным языком близкие западному миру люди. Это важно и с коммерческой точки зрения, ведь именно в Европе расположены все основные спонсоры Международного союза биатлонистов (IBU).
Языковой барьер зачастую является основной преградой для европейских и североамериканских журналистов в общении с китайскими спортсменами. О них зачастую мало что известно, их имена забываются на следующий день после даже самых успешных выступлений. С приглашением Бьорндалена и Домрачевой эта проблема решается, вместе с опытными спортсменами в качестве тренеров они получили и послов китайского биатлона.
Сезон стартует в конце ноября, какого-то прорыва от супружеского дуэта тренеров за оставшиеся два месяца ожидать точно не стоит, однако к чемпионату мира, который пройдет в феврале в итальянском Антхольце, возможно, уже будут видны первые результаты.
Артем Кузнецов