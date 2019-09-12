Чепиков: Хованцев в новой роли больше внимания уделит резерву сборной России по биатлону

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев после ухода с поста старшего тренера мужской команды сможет больше внимания будет уделять резерву национальной команды. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Сергей Чепиков.

"Перестановка произошла, чтобы у Анатолия Николаевича был более широкий спектр действий, чтобы он мог появляться и в юниорской, и в юношеской командах. Мы должны понимать, что впереди Олимпийские игры и у нас должен быть сильный резерв, в котором тоже должна вестись полноценная работа", - сказал Чепиков.

"Старшие тренеры, которые сейчас работают с основными составами, получили достаточно опыта, в работе сформировалась определенная концепция. Анатолию Николаевичу теперь будет проще перемещаться по тренировочным сборам, чтобы контролировать подготовку спортсменов разных составов", - добавил он.

Белозерову 57 лет, он на 13 лет моложе Хованцева. В прошлом сезоне специалист работал с резервом сборной. "Он очень грамотный человек, у него хорошая школа, он очень хорошо разбирается в методике тренировочного процесса, - сказал Чепиков. - Да и коммуникативные качества у него хорошие: он способен поддержать нужный климат в команде, ребята ему доверяют".

"Никаких революционных действий не произошло, наоборот, методически мы усилили работу, и у Анатолия Николаевича появилась возможность присутствовать на тренировках сборных команд различного уровня", - заметил двукратный олимпийский чемпион.