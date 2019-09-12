{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Чепиков: Хованцев в новой роли больше внимания уделит резерву сборной России по биатлону

Специалиста на посту старшего тренера мужской сборной России сменит Сергей Белозеров

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев после ухода с поста старшего тренера мужской команды сможет больше внимания будет уделять резерву национальной команды. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Сергей Чепиков.

Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России сменит Сергей Белозеров.

На эту тему
Белозеров сменит Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной РФ по биатлону

"Перестановка произошла, чтобы у Анатолия Николаевича был более широкий спектр действий, чтобы он мог появляться и в юниорской, и в юношеской командах. Мы должны понимать, что впереди Олимпийские игры и у нас должен быть сильный резерв, в котором тоже должна вестись полноценная работа", - сказал Чепиков.

"Старшие тренеры, которые сейчас работают с основными составами, получили достаточно опыта, в работе сформировалась определенная концепция. Анатолию Николаевичу теперь будет проще перемещаться по тренировочным сборам, чтобы контролировать подготовку спортсменов разных составов", - добавил он.

Белозерову 57 лет, он на 13 лет моложе Хованцева. В прошлом сезоне специалист работал с резервом сборной. "Он очень грамотный человек, у него хорошая школа, он очень хорошо разбирается в методике тренировочного процесса, - сказал Чепиков. - Да и коммуникативные качества у него хорошие: он способен поддержать нужный климат в команде, ребята ему доверяют".

"Никаких революционных действий не произошло, наоборот, методически мы усилили работу, и у Анатолия Николаевича появилась возможность присутствовать на тренировках сборных команд различного уровня", - заметил двукратный олимпийский чемпион.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Массовый спорт
Колобков надеется на возрождение радиостанции "Спорт FM"
Станция была переформатирована в музыкальную после чемпионата мира по футболу
Читать полностью