Первый чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу состоится в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму "Россия - спортивная держава", сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Впервые в мировой истории у нас пройдет чемпионат Европы по скейтбордингу, ожидаем около 4000 гостей. Этот вид спорта раньше воспринимался как времяпрепровождение, но именно как вид спорта он еще не так популярен. Это важная особенность нашего форума", - сказал Никитин, не уточнив даты проведения соревнований.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.

В Нижнем Новгороде 10 и 11 октября пройдет международный форум "Россия - спортивная держава".