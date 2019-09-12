Участники форума "Россия - спортивная держава" обсудят подготовку к Евро-2020

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Обсуждение вопроса подготовки Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года включено в программу форума "Россия - спортивная держава". Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму, сообщил министр спорта России Павел Колобков.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября.

"На выставках будут представлены наши основные города - организаторы крупных спортивных мероприятий: Екатеринбург, Казань, другие города. Будет стенд, посвященный Евро-2020, подготовке к Евро будет посвящено одно из деловых мероприятий. Там будет представлен ряд региональных министерств, будет представлен комплекс ГТО", - сказал Колобков.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города.