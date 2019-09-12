Площадки форума "Россия - спортивная держава" будут открыты для жителей Нижнего Новгорода

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Площадки форума "Россия - спортивная держава" будут открыты для посещения жителями Нижнего Новгорода во второй день мероприятий. Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября.

"Во второй день мы откроем доступ к выставкам для жителей города. Есть идея провести массовую зарядку с участием олимпийских чемпионов разных лет. Это будет большой спортивный праздник для нижегородцев и всей страны", - сказал Никитин.

Также он добавил, что во время проведения форума музеи Нижнего Новгорода будут открыты для свободного посещения. "Для всех гостей мы откроем наши музеи для свободного посещения, это и Усадьба Рукавишниковых, и Кремль, и Арсенал, и Нижегородский государственный художественный музей", - сказал губернатор.

Власти также планируют организовать в рамках форума концерт и установить павильон, приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Сам город будет оформлен аудиовизуальными инсталляциями.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.