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Футбол в России

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдет 19 сентября

Мероприятие пройдет в Доме футбола

ТАСС, 12 сентября. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Доме футбола в Москве 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В повестку дня войдут следующие вопросы: рассмотрение отчетов о деятельности лиг (Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги) за прошлый сезон, а также планов лиг на текущий сезон, учреждение Автономной некоммерческой организации (АНО) "Межрегиональный центр развития футбола "Запад" и АНО "Межрегиональный центр развития футбола "Восток", централизация Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) коммерческих прав на период с 2022 по 2028 год, утверждение календарного плана национальных сборных команд России, утверждение списка судей на текущий сезон, утверждение новой редакции регламента РФС по этике и приложения №1 (об использовании системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Российской премьер-лиги), состав технического комитета.

Заседание начнется в 11:00 мск.

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Российский футбол
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