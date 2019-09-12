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Легкоатлетку из Тринидада и Тобаго временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Мишель-Ли Ахье не внесла данные о своем местонахождении

ТАСС, 12 сентября. Легкоатлетка из Тринидада и Тобаго Мишель-Ли Ахье, специализирующийся в беге на короткие дистанции, получила временное отстранение за нарушение антидопинговых правил. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

27-летняя легкоатлетка отстранена из-за того, что не внесла сведения о своем местонахождении в систему ADAMS.

Ахье завоевала бронзу мирового первенства в 2015 году в эстафете 4х100 метров.

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