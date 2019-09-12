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ЧЕ по волейболу

Словенские волейболисты победили команду Белоруссии на чемпионате Европы

Соперники сборной России по группе С провели встречу в Любляне

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная Словении по волейболу переиграла команду Белоруссии в первом туре чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Словенцы победили со счетом 25:17, 25:14, 25:19. Во втором туре группы С словенцы сыграют с финнами в субботу, а белорусы днем ранее - с россиянами. Ранее в другом матче группы С российская команда переиграла сборную Турции со счетом 3-1, а финны обыграли команду Северной Македонии (3-1).

В матче группы А сборная Франции обыграла команду Румынии (3-0).

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф соревнований.

Чемпионат Европы проходит раз в два года. Турнир впервые в истории проходит в четырех странах: Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. Соревнования завершатся 29 сентября.

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ЧЕ по волейболу
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