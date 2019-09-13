РУСАДА с начала года проверило на допинг 766 российских легкоатлетов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по август 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за первые восемь месяцев было протестировано 766 легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (225). Также были проверены 160 пловцов, 144 лыжника и 98 биатлонистов.

По сравнению с июлем, число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на 30 человек.

Как сообщал ранее ТАСС, представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. По десять раз были проверены на допинг бегуньи Александра Гуляева и Анастасия Шукшина, по девять - бегуны Сергей Дубровский, Владимир Никитин, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.