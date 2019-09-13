Бегун Ильин стал 11-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование ЭПО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бегун на средние дистанции Олег Ильин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стал 11-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

О дисквалификации 30-летнего легкоатлета из Чувашии было объявлено 12 сентября. Эритропоэтин был обнаружен в пробе спортсмена, взятой на Всероссийских соревнованиях по кроссу общества "Динамо", которые состоялись 10 июля. Ильин был дисквалифицирован на 4 года с даты временного отстранения - 26 июля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 10 июля 2019 года.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от спорта на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлетка Ксения Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велосипедисты Екатерина Головастова и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева и боец ММА Дмитрий Смоляков.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, ведущие отечественные биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем. Из-за этого некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт и сейчас борется за медали.