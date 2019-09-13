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Кубок мира по баскетболу

В финале Кубка мира по баскетболу сыграют сборные Испании и Аргентины

Аргентинцы в полуфинале турнира в Китае победили команду Франции
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 13 сентября. Мужская сборная Аргентины по баскетболу победила команду Франции со счетом 80:66 в полуфинальном матче Кубка мира. Встреча прошла в Пекине.

Самым результативным игроком встречи стал аргентинец Луис Скола (28 очков), на его счету 13 подборов, 11 подборов на счету француза Руди Гобера. Ранее в пятницу испанцы победили австралийцев в полуфинальном матче со счетом 95:88. Для выявления победителя потребовались два овертайма.

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Финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье. В субботу состоятся матчи за пятое (между сборными Сербии и Чехии) и седьмое места (между командами США и Польши), обе встречи также пройдут в Пекине.

На двух групповых этапах сборная Аргентины не потерпела ни одного поражения, французы в заключительной встрече второго группового этапа уступили сборной Австралии (98:100). В четвертьфинальных поединках французы переиграли американцев (89:79), аргентинцы - сербов (97:87).

Сборная Аргентины в 14-й раз выступает на мировых первенствах, в 1950 году команда одержала победу в первом розыгрыше турнира в истории. В 2002 году аргентинцы уступили в финале сборной Югославии, в 2006 году южноамериканская сборная проиграла команде США в матче за третье место. Французы в восьмой раз принимают участие в турнире, в 2014 году они одержали победу над литовцами в матче за третье место.

Кубок мира завершится 15 сентября.

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