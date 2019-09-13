РФС подготовит квест для болельщиков перед матчем сборных России и Шотландии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готовит обширную развлекательную программу для болельщиков, которые посетят матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Сборная России проведет матч с командой Шотландии 10 октября на стадионе "Лужники" в Москве, начало встречи - 21:45 мск. Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года, победив команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 - по пенальти).

"При поддержке правительства Москвы и совместно с нашими партнерами мы планируем создать атмосферу праздника для москвичей и всех болельщиков сборной. Запланирована масштабная имиджевая кампания "Наши парни в городе", квест для болельщиков, насыщенный матчдэй с выступлениями артистов, автограф-сессиями послов сборной и национальной фан-зоной Шотландии", - сообщили в пресс-службе.

"Обсуждается проведение трансляций в московском транспорте. Программа подготовки к матчу будет еще дополняться", - отметили в РФС.

В сентябре сборная России провела два матча, обыграв в Глазго команду Шотландии со счетом 2:1, а в Калининграде взяв верх над казахстанцами - 1:0. На данный момент победная серия национальной команды насчитывает пять матчей, разница забитых и пропущенных мячей в этих играх - 17:1.

Российская сборная после шести туров отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место в группе I, набрав матчей 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.