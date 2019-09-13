ФИФА отстранила бывшего члена исполкома РФС Шпрыгина за публикацию в Instagram в 2014 году

ТАСС, 13 сентября. Бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) наложил на него санкции за публикацию в Instagram 2014 года. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. В пятницу было объявлено, что Шпрыгин на два года отстранен от футбольной деятельности комитетом по этике ФИФА. Также на него был наложен штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Он был признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса этики (дискриминация и диффамация).

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"Я опубликовал фото с изображением футболки болельщика с сектора с черепом и надписью Dynamo Moscow, - написал Шпрыгин. - Тот самый череп оказался в запрещенном списке FARE [Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе], об этом я тогда не знал и даже не думал, публиковал символику. Но ФИФА расценила это иначе, сочтя, что руководитель болельщиков не мог не знать смысл и значение тех символов, в итоге было вынесено такое решение. Тот пост, кстати, был удален, но это мало имеет значения в цифровой век, конечно, досадно, но оно вступило в силу, с уважением отношусь к решениям комитета ФИФА по этике". Также Шпрыгин отметил, что комитет по этике ФИФА оправдал его по большинству пунктов обвинения. В частности, не была установлена его причастность к беспорядкам в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года и сняты обвинения относительно коррупции в ВОБ. Кроме того, он заявил, что обсудит с юристами перспективу обжалования решения в Спортивном арбитражном суде.

Сегодня стал первым в истории футбола болельщиком, в отношении которого вынесено решение аж комитетом по этике ФИФА. Узнал новость из СМИ, решение было опубликовано новостью на сайте организации и направлено на e.mail. Только что с ознакомился сутью. Сейчас в кратце поясню. — Александр Шпрыгин (@Shprygin) September 13, 2019