Двумя матчами продолжится программа девятого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 14 сентября. Две встречи девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в субботу. Московский "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал", а "Сочи" на своем поле встретится со столичным "Локомотивом".

Игра между "Спартаком" и "Уралом" пройдет на "Открытие-Арене" и начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Москвичи перед перерывом на матчи национальных сборных дома уступили петербургскому "Зениту" (0:1), прервав победную серию в чемпионате, составлявшую три матча. Подопечные Олега Кононова с 14 очками расположились на шестом месте. Из-за травм в матче с "Уралом" не сыграют вратарь Александр Селихов и полузащитник Резиуан Мирзов, хавбек Аяз Гулиев пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

"Урал" подходит к игре со "Спартаком", набрав 10 очков и занимая восьмую строчку. Команда Дмитрия Парфенова в предыдущем туре уступила "Краснодару" со счетом 2:4, при этом в последних шести матчах победила только "Сочи" (3:1). Старт сезона в РПЛ удался "Уралу", однако дальше сказались проблемы в обороне. Это привело к четырем поражениям, поэтому в предстоящей встрече "Спартак" видится фаворитом.

В прошлом сезоне "Урал" выбил "Спартак" из Кубка России, обыграв соперника по сумме двух матчей (1:1, 1:0). В чемпионате екатеринбургский клуб сначала победил на выезде со счетом 2:1, а во втором круге уступил на своем поле - 0:1.

Сложный выезд перед Лигой чемпионов

Матч между "Сочи" и "Локомотивом" начнется на арене "Фишт" в 19:00 мск. Работать на игре будет судейская бригада под руководством Игоря Панина из Дмитрова.

Хозяева подходят ко встрече с одним из фаворитов чемпионата России в хорошем настроении. В предыдущем туре команда Александра Точилина одержала первую победу в сезоне, уверенно переиграв "Рубин" (3:0). Новичок РПЛ с шестью очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Из-за дисквалификации на поле не сможет выйти защитник Иван Миладинович, также участие в игре не примет восстанавливающийся от травмы нападающий Максим Барсов.

Выезд в Сочи станет для "Локомотива" сложным сразу по нескольким причинам. Во-первых, клуб из-за травмы потерял полузащитника Алексея Миранчука. Во-вторых, главному тренеру Юрию Семину необходимо найти сочетание игроков, держа в голове старт в розыгрыше Лиги чемпионов. 18 сентября железнодорожники встретятся на выезде с немецким "Байером", начало матча - 22:00 мск.

После восьми туров "Локомотив" с 14 очками занимает пятое место. Перед паузой на игры сборных подопечные Семина дома уступили "Ростову" (1:2) и не воспользовались шансом сравняться по набранным очкам с лидирующими "Зенитом" и "Краснодаром".