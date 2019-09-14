Генеральный директор Единой лиги ВТБ Корстин вошла в комиссию игроков FIBA

ТАСС, 14 сентября. Генеральный директор Единой лиги ВТБ россиянка Илона Корстин включена в состав комиссии игроков Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом в субботу сообщила пресс-служба FIBA.

Данное решение было принято на заседании центрального совета международной организации, которое прошло в Китае.

На пост председателя комиссии игроков назначен бывший баскетболист сборной Германии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" Дирк Новицки, который также стал членом центрального совета FIBA. Всего в состав комиссии вошло 16 человек: Новицки (Германия, председатель), Дженни Скрин (Австралия, заместитель председателя), Корстин (Россия), Мария Паула Гонсалвеш да Силва (Бразилия), Ашетоу Майга Ба (Мали), Раффаэлла Машиадри (Италия), Егор Мещеряков (Белоруссия), Марко Милич (Словения), Ханно Меттеля (Финляндия), Керк Пенни (Новая Зеландия), Юко Ога (Япония), Амая Вальдеморо (Испания), Никос Зисис (Греция), Матье Фей (Сенегал), Деян Майсторович (Сербия), Мари-Ив Паже (Франция).

Комиссия была создана в 2014 году с целью представления интересов игроков. Первым председателем комиссии был двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира в составе сборной Югославии Владе Дивац. Ранее Корстин входила в комиссию игроков FIBA в 2014 году, тогда ее соглашение было рассчитано до 2019 года.

Корстин в составе сборной России дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (2004, 2008), она также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2002, 2006), трехкратной чемпионкой Европы (2003, 2007, 2011) и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы (2001, 2005, 2009). С 2016 года занимает пост генерального директора Единой лиги ВТБ.