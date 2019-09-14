Россиянка Валиева вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходили в Челябинске.

13-летняя Валиева в произвольной программе исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, спортсменка попыталась еще исполнить четверной тулуп, но упала. За произвольную программу россиянка получила 148,39 балла, по сумме двух программ Валиева набрала 221,95 балла. Второе место заняла Ксения Синицына (204,25), третье - Виктория Васильева (198,79).

Победа на этапе в Челябинске позволила Валиевой выйти в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 до 8 декабря. В нынешнем сезоне она одержала победу на этапе в Куршевеле (Франция).

Ранее в субботу российский танцевальный дуэт Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного одержал победу на этапе в Челябинске, они также вышли в финал Гран-при. Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми, российский дуэт Тамары Жуковой и Даниила Карпова занял шестое место.

Ранее в пятницу российская пара в составе Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова вышла в финал юниорского Гран-при в соревнованиях спортивных пар, одержав победу на этапе в Челябинске. Второе место заняла российская пара Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов заняли четвертое место. Также в пятницу российские фигуристы Петр Гуменник, Артур Даниелян и Илья Яблоков заняли места с первого по третье соответственно.

Следующий этап Гран-при среди юниоров пройдет в польском Гданьске с 18 по 21 сентября.