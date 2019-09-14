"Байер" крупно проиграл дортмундской "Боруссии" перед матчем ЛЧ с "Локомотивом"

ТАСС, 14 сентября. Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу над леверкузенским "Байером" со счетом 4:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Пако Алькасер (28-я минута), Марко Ройс (51, 90) и Рафаэль Геррейро (83).

В турнирной таблице "Боруссия" вышла на первое место, набрав девять очков и сравнявшись с "Лейпцигом", который свой матч проведет позднее в субботу против "Баварии". "Байер" с семью очками идет шестым.

"Боруссия" в следующем туре 22 сентября в гостях сыграет с "Айнтрахтом", "Байер" 21 сентября примет "Унион Берлин". Кроме того, обеим командам предстоит провести матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Боруссия" 17 сентября дома встретится с испанской "Барселоной", "Байер" на следующий день примет московский "Локомотив".

Результаты других матчей игрового дня:

"Аугсбург" - "Айнтрахт" - 2:1;

"Кёльн" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 0:1;

"Майнц" - "Герта" - 2:1;

"Унион Берлин" - "Вердер" - 1:2.