Эксперт: дисквалификация на три матча НХЛ является шансом Кузнецова спасти карьеру

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. По правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Решение о дисквалификации на три игры было вынесено после встречи 27-летнего Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном.

"Я сам работаю в НХЛ, занимаюсь международными проектами, и понятно - правила в НХЛ другие по сравнению с Международной федерацией хоккея или же Международным олимпийским комитетом. Но все наказания, которые могут быть применены, делаются только в соответствии с правилами - никто ничего не придумывает, - отметил Куперман. - Что касается Кузнецова, у меня на этот счет своя точка зрения, и я считаю - хорошо, что так, поскольку в данном случае спасают человека, дают ему возможность соскочить с этой заразы, которая, я думаю, очень непросто отпускает людей".

"Для меня лично Евгений Кузнецов - прежде всего человек, а не игрок, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Никто не знает, в какой степени и сколько он принимал. Но хорошо, что это произошло сейчас - сохранен человек, что в сравнении с этим всевозможные дисквалификации?"

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 3 октября. "Вашингтон" откроет сезон матчем против обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса". Также Кузнецову придется пропустить еще две игры - против "Нью-Йорк Айлендерс" и "Каролины".