Антирекорд посещаемости и продолжение неудач. "Спартак" дома уступил "Уралу"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" потерпел поражение от "Урала" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на "Открытие-Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

"Спартак" завладел инициативой с первых минут. Красно-белые искали лазейки в обороне гостей, но доставить мяч в штрафную площадь не удавалось. На 12-й минуте после подачи углового от полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева самым расторопным в штрафной площади оказался Самюэль Жиго, который отправил мяч в противоход вратарю "Урала" Олегу Баклову. Этот гол стал четвертым для французского защитника в текущем сезоне, что сделало его лучшим бомбардиром команды.

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов внес несколько изменений в стартовый состав по сравнению с матчем прошлого тура против "Краснодара" (2:4). В линии нападения вместо Эрика Бикфалви вышел Владимир Ильин, а в полузащите Парфенов заменил Петруса Бумаля на Отмана Эль-Кабира. В итоге именно Ильин и Эль-Кабир забьют по голу и принесут победу своей команде.

Кононов решил пустить в бой с первых минут всех новичков, в стартовый состав вошли Андре Шюррле, Гус Тил, Джордан Ларссон. "Спартак" начал встречу без номинального нападающего, оставив в запасе Эсекьеля Понсе. Первый матч в составе "Спартака" провел Алекс Крал, футболист вышел на поле с первых минут.

После этого "Спартак" практически перестал создавать голевые ситуации у ворот Баклова, атаки были лишены креатива и командных взаимодействий. Бакаев был единственным в составе "Спартака", кто пытался хотя бы в одиночку увеличить счет в матче.

Переломный момент случился в начале второй половины встречи. На 48-й минуте мяч в своей штрафной площади неудачно принял капитан "Спартака" Георгий Джикия, нападающий "Урала" Владимир Ильин воспользовался ошибкой защитника и точно пробил с линии вратарской. После матча Джикия заявил журналистам, что вина в поражении во многом лежит на нем, также Крал признал свою ошибку во втором голе, потому что полузащитник "ошибся в передаче, и случился перехват".

Пропущенный гол выбил "Спартак" из колеи, игроки стали терять мяч на ровном месте, а команда Парфенова начала атаковать более уверенно. Екатеринбуржцы могли выйти вперед на 55-й минуте, когда полузащитник Николай Димитров бил из убойного положения в дальний угол, но прекрасную реакцию продемонстрировал вратарь "Спартака" Александр Максименко. Но спустя пять минут молодой голкипер не спас свою команду: Эль-Кабир на скорости обошел Андрея Ещенко с левого фланга, ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч в сетку. После матча полузащитник, признанный лучшим по итогам встречи, отметил, что не видит ничего особенного в победном голе.

Наставник "Спартака" решил усилить атаку и вместо Ларссона выпустил нападающего Эсекьеля Понсе, впервые появившегося на поле после трехматчевой дисквалификации. Также Кононов убрал с поля Ещенко, выпустив другого флангового защитника, Николая Рассказова. Но изменения оказались безрезультатными, счет до финального свистка остался неизменным.

В течение всего матча активные болельщики "Спартака" скандировали кричалки в поддержку бывшего тренера команды Массимо Карреры. Также фанаты красно-белых свистели, когда на большом экране крупным планом показывали Кононова. Болельщики стали массово покидать трибуны за пять минут до конца встречи.

Кононов ответит на критику победами

Парфенов после матча выразил уверенность, что его команда победила заслуженно. "У нас получилось скованное начало, это было понятно, мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Присутствовало волнение в начале встречи, из-за этого пропустили. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали допускать простые ошибки, стали играть выше", - сказал тренер.

Кононов отметил удачный первый тайм в исполнении своих подопечных. "Мы хорошо сыграли в первом тайме, здорово прессинговали. Второй тайм сыграли неудачно, позволили создавать сопернику атаки из-за свободных зон на нашей половине. Мы старались, но атаки были непродуманными, чтобы их можно было завершить", - заявил главный тренер "Спартака".

Игра "Спартака" оставляет много вопросов, пока неуверенно действует линия атаки красно-белых. "Атакующим футболистам стоит задуматься, ведь лучшим бомбардиром у нас пока является Самюэль Жиго", - заявил Джикия. На встрече с болельщиками, которая пройдет в воскресенье, игрокам придется убеждать своих поклонников, что атакующий потенциал "Спартака" пока не раскрыт.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд во всех турнирах, до этого клуб проиграл португальской "Браге" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (1:2) и петербургскому "Зениту" в прошлом туре чемпионата страны (0:1). "Что я могу ответить насчет моего возможного увольнения? После каждого проигрыша "Спартака" происходит одна и та же ситуация, моим ответом на критику станут победы команды", - заключил на пресс-конференции Кононов.

"Мы полностью доверяем Кононову, стараемся выполнять его установки. Пока мы вместе, будем смотреть с высоко поднятой головой и идти вперед, если что-то будет не получаться, будем исправляться", - отметил Джикия. После игры президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что у красно-белых "хорошая команда, и у все у них впереди".

Москвичи занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 14 очков после девяти матчей, "Урал" с 13 очками идет восьмым. "Спартак" в следующем туре 20 сентября в гостях сыграет с "Уфой", клуб из Екатеринбурга 22 сентября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".