Неудобные вопросы. "Спартак" провел открытую тренировку

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в воскресенье провел открытую для владельцев абонементов тренировку на "Открытие-Арене". В субботу красно-белые проиграли екатеринбургскому "Уралу" (1:2) на стадионе "Открытие-Арена".

Но главным событием мероприятия была не тренировка, а открытый микрофон, где желающие могли задать вопрос непосредственно генеральному директору клуба Томасу Цорну, главному тренеру команды Олегу Кононову и целому ряду футболистов.

По завершении занятия Зелимхан Бакаев подошел к трибунам и более десяти минут раздавал автографы всем желающим. Позднее к нему присоединились остальные игроки.

Когда вся команда выстроилась в линию перед трибуной, началась традиционная перекличка: "Вперед, Спартак". Получив порцию аплодисментов, игроки приступили к тренировке. Отдельно от всех занимались Мирзов и Наиль Умяров, они большую часть времени наматывали круги по стадиону. Первым поле покинул капитан команды Георгий Джикия.

Ведущий мероприятия сообщил о задержке футболистов, в паузе были разыграны шесть футболок "Спартака". После часового ожидания подмерзшие болельщики встретили криками и аплодисментами семерых новичков клуба - Малкольма Баду, Гуса Тила, Андре Шюррле, Резиуана Мирзова, Алекса Крала, Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. После чего к ним присоединились новые члены тренерского штаба и медицинского департамента, а затем и все игроки клуба.

Как и предполагалось, главной темой общения стали вопросы об отставке Кононова и качестве игры "Спартака". Ситуацию с тренером прояснил Цорн: "СМИ часто обостряют ситуации. Олег Георгиевич не подавал в отставку. Мы не сможем ответить на вопрос [об отставке], так как решения об увольнениях принимаются на совете директоров, поэтому этот вопрос к ним".

"Только победы могут оставить тренера в клубе. Каждая проигранная игра ложится с болью на плечи тренера", - прокомментировал ситуацию Кононов. Он акцентировал внимание на том, что на "Спартак" все команды премьер-лиги настраиваются по-особенному. "Против "Спартака" играют на полной самоотдаче, мы должны быть в два раза сильнее в этом", - считает тренер.

Джикия призвал болельщиков объединиться с командой в трудный период. "Сложилось так, что у команды сейчас черная полоса, это никуда не годится. Мы ищем ответы на вопрос, почему это происходит, виноваты в этом мы, мы вместе отвечаем за результат. Нам очень важно, что происходит на трибунах, надеемся на единение", - сказал капитан.

В завершение болельщики попросили команду и тренеров встать плечом к плечу, чтобы продемонстрировать сплоченность и единение коллектива. Перед исполнением пожелания слово взял Цорн: "Результаты не устраивают, но мы не можем без вас, как и вы без нас, мы тоже видим ситуацию и намерены ее улучшать".

Автографы и вопросы об отставке

После встречи болельщики не разошлись и дождались Кононова у выхода со стадиона. Часть из них попросила совместную фотографию и автограф, часть - выкрикивала призывы уйти в отставку, которые белорусский специалист интеллигентно игнорировал.

На один из вопросов из толпы, связанный с отсутствием командной игры, специалист ответил: "Нашу команду многие покинули, многие пришли, это правда сложно, но мы продолжаем работу".

"Спартак" из последних пяти матчей проиграл четыре - два в чемпионате и два в Лиге Европы. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают шестое место, набрав 14 очков. Следующий матч столичный клуб проведет в гостях против "Уфы" 20 сентября.