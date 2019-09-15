Российские борцы завоевали две медали в первый день чемпионата мира в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 15 сентября. /ТАСС/. Борцы греко-римского стиля из России завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день чемпионата мира в Казахстане. Турнир проходит в Нур-Султане.

Победу в весовой категории до 72 кг одержал Абуязид Манцигов, одолевший в финале Арама Варданяна из Узбекистана. Серебряную медаль российской команде принес Степан Марянян, уступивший в финальной схватке весовой категории до 63 кг японцу Синобу Оте.

В первый день чемпионата мира также разыгрывались медали в весовой категории до 55 кг, россиянин Виталий Кабалоев в четвертьфинале проиграл грузину Нугзари Цурцумии, ставшему чемпионом. В категории до 82 кг Адлан Акиев в четвертьфинале уступил представителю Ирана Саиду Абдвали.

Все категории, в которых разыгрывались медали в воскресенье, не являются олимпийскими.

В медальном зачете лидирует сборная Грузии (2-0-0), второе место у команды России (1-1-0), третьими идут японские спортсмены (1-0-1). В понедельник разыграют медали в греко-римской борьбе в весовых категориях до 67, 87 и 97 кг.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.