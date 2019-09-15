Чемпионат мира по художественной гимнастике стартует в Баку

БАКУ, 16 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по художественной гимнастике в понедельник стартует в Баку. Столица Азербайджана примет сильнейших "художниц" планеты во второй раз в своей истории.

Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября, в рамках турнира будут разыграны девять комплектов медалей: в командном турнире, в личном многоборье, в четырех отдельных видах индивидуального многоборья, в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами).

Турнир в Баку является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.

В личных соревнованиях Россию будут представлять сестры Арина и Дина Аверины, а также Екатерина Селезнева, за неделю до старта заменившая Александру Солдатову, принявшую решение отказаться от участия в ЧМ-2019. В групповых упражнениях выступят Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова, которая приедет в Баку вместо выбывшей Веры Бирюковой.

Дина Аверина выступит в Баку в упражнениях с булавами, лентой, мячом и обручем, Арина Аверина - с мячом, булавами и лентой, а Селезнева - с обручем, булавами и лентой.

8 сентября Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, не сумев продолжить участие в турнире, на следующий день 21-летняя спортсменка сообщила, что прекрасно себя чувствует. В активе Солдатовой четыре золотые медали мировых первенств, 24-летняя Селезнева является победительницей финала Гран-при в упражнениях с мячом, также на ее счету пять золотых медалей летних Универсиад.

Дина Аверина может войти в историю чемпионатов мира

На сегодняшний день только четырем гимнасткам удавалось трижды подряд завоевывать титулы чемпионок мира в личном многоборье. Это удавалось сделать болгаркам Марии Гиговой (1969-1973) и Марии Петровой (1993-1995), а также россиянкам Евгении Канаевой (2009-2011) и Яне Кудрявцевой (2013-2015). Дина Аверина становилась абсолютной чемпионкой мира в 2017 и 2018 годах.

По мнению специалистов, помешать Дине Авериной завоевать в Баку третий титул могут, в первую очередь, Арина Аверина и представительница Израиля Линой Ашрам.

Немного истории

Первый чемпионат мира проходил в Баку в 2005 году. Сборная России заняла на том турнире первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав семь золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды. Победу в личном многоборье тогда одержала россиянка Ольга Капранова, в ее активе есть также золотые медали ЧМ-2005 в командном турнире, в упражнениях со скакалкой, мячом и булавами. Россия также выиграла в Баку золото в групповом многоборье, Вера Сесина стала первой в упражнениях с лентой.

Другая представительница России Ирина Чащина принесла своей стране бронзовые медали в личном многоборье, а также упражнениях со скакалкой и булавами. В отдельных видах группового многоборья россиянки были вторыми в упражнениях с тремя обручами и двумя булавами, а также третьими - с пятью лентами.

Предыдущий чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Софии с 10 по 16 сентября 2018 года, сборная России выиграла на том турнире семь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Дина Аверина кроме золота в личном многоборье завоевала тогда медали высшего достоинства в упражнениях с обручем, мячом и булавами. В упражнениях с лентой чемпионкой мира стала Солдатова. Аверины и Солдатова стали тогда также первыми в командном турнире, в групповых упражнениях россиянки первенствовали в многоборье.

Арина Аверина выиграла в Софии бронзовые медали в упражнениях с обручем и булавами, Солдатова была третьей в личном многоборье и второй в упражнениях с мячом. В отдельных видах группового многоборья россиянки были вторыми в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.