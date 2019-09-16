Фигуристка Валиева призналась, что ей нравится выступать при полных трибунах

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Заполненные трибуны помогают российской фигуристке Камиле Валиевой сохранять концентрацию во время соревнований. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

В субботу завершился этап юниорского Гран-при в Челябинске, 13-летняя Валиева одержала победу на этих соревнованиях. До старта турнира организаторы сообщили ТАСС, что ожидают аншлаг в день произвольной программы у девушек (14 сентября), на остальные дни было продано порядка 80 процентов билетов. Этап проходил на ледовой арене "Трактор", которая вмещает 7,5 тыс. зрителей.

"Очень понравилось тут выступать, - сказала 13-летняя фигуристка. - Мне кажется, на турнирах в России даже легче кататься, чем где-то в других местах. Это [очень громкая поддержка публики] наоборот даже немного помогает, чтобы не расслабляться и быть сконцентрированной. У меня почему-то так".

Сезон-2019/20 стал дебютным для Валиевой на международном юниорском уровне. Ранее она выиграла этап в Куршевеле (Франция) и благодаря победе в Челябинске смогла пробиться в финал юниорской серии Гран-при, который пройдет одновременно со взрослым с 5 по 8 декабря. Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе.