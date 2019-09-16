Bosco не будет экипировать сотрудников МОК на Олимпиадах в Токио и Пекине

ТАСС, 16 сентября. Компания Bosco не будет осуществлять экипировку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК) во время летних Олимпийских игр в Токио в следующем году и на зимних Играх в Пекине в 2022-м. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Новым экипировщиком МОК станет китайская компания HYX, об этом было объявлено на встрече между главой МОК Томасом Бахом и президентом HYX Лю Жуйци в понедельник в Пекине.

"Мы рады работать с HYX и с нетерпением ждем возможность с гордостью носить нашу форму во время Игр в Токио и Пекине, - заявил глава МОК Томас Бах. - Я бы хотел выразить особую благодарность вице-президенту МОК Юй Цзайцину за его вклад в достижения соглашения между сторонами".

В феврале 2018 года сообщалось, что контракт Bosco с МОК рассчитан до конца Олимпиады в Пекине.

Компания Bosco заключила контракт с МОК на пошив парадной формы для членов организации и сотрудников в 2016 году, до этого МОК сотрудничал с американской компанией Nike. Bosco был генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).