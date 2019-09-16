{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Двое хоккеистов любительских клубов из Новосибирска пожизненно дисквалифицированы за драку

Два игрока клуба "Кристалл ОбьГЭС-2" участвовали в избиении хоккеиста команды "Драйв-2" за пределами игровой зоны

ТАСС, 16 сентября. Двое игроков клубов Лиги любительского хоккея Новосибирска (ЛЛХН) пожизненно дисквалифицированы за драку. Об этом сообщает пресс-служба лиги. 

Инцидент произошел во время матча между командами "Драйв-2" и "Кристалл ОбьГЭС-2" на ледовой арене "Фламинго" в воскресенье. На 30-й минуте встречи за драку дисциплинарный штраф до конца матча получили Владимир Драгочинский ("Драйв-2") и Сергей Дураков ("Кристалл ОбьГЭС-2"). Затем на скамейке запасных команды "Кристалл ОбьГЭС-2" произошла драка с участием игроков команды Никиты Фоломкина и Ивана Редкокаши и Драгочинским. Конфликт завершился тем, что Фоломкин и Михаил Рыбаков ("Кристалл ОбьГЭС-2") участвовали в избиении Драгочинского за пределами игровой зоны.

Фоломкин и Рыбаков получили пожизненную дисквалификацию на соревнования под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) без права нахождения на матчах в статусе представителя команды, Драгочинский и Редкокаша дисквалифицированы до конца сезона, Дураков - на один матч.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
ЧМ по борьбе
Сурков: реванш у кубинцского борца Борреро на ОИ возможен, но на Игры еще нужно попасть
В финале чемпионата мира россиянин уступил кубинцу со счетом 1:3
Читать полностью