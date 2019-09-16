Двое хоккеистов любительских клубов из Новосибирска пожизненно дисквалифицированы за драку

ТАСС, 16 сентября. Двое игроков клубов Лиги любительского хоккея Новосибирска (ЛЛХН) пожизненно дисквалифицированы за драку. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошел во время матча между командами "Драйв-2" и "Кристалл ОбьГЭС-2" на ледовой арене "Фламинго" в воскресенье. На 30-й минуте встречи за драку дисциплинарный штраф до конца матча получили Владимир Драгочинский ("Драйв-2") и Сергей Дураков ("Кристалл ОбьГЭС-2"). Затем на скамейке запасных команды "Кристалл ОбьГЭС-2" произошла драка с участием игроков команды Никиты Фоломкина и Ивана Редкокаши и Драгочинским. Конфликт завершился тем, что Фоломкин и Михаил Рыбаков ("Кристалл ОбьГЭС-2") участвовали в избиении Драгочинского за пределами игровой зоны.

Фоломкин и Рыбаков получили пожизненную дисквалификацию на соревнования под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) без права нахождения на матчах в статусе представителя команды, Драгочинский и Редкокаша дисквалифицированы до конца сезона, Дураков - на один матч.