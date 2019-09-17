Не приговор. Пять историй успешного возвращения в спорт после тюремного заключения

Затянувшаяся сага бывших игроков сборной России по футболу завершилась. 17 сентября у Александра Кокорина и Павла Мамаева истек срок заключения под стражей. Несмотря на длительное время, проведенное вне футбола, вряд ли оба готовы отказаться от спортивной карьеры, тем более что перед глазами футболистов есть примеры успешного возвращения в спорт после тюремного заключения. Эдуард Стрельцов Его талант к футболу коррелировал с его одиозностью. Стрельцов слишком уж сильно выделялся на фоне остальных спортсменов. Он носил модную прическу с зачесанной назад челкой, не чурался алкоголя и был не очень-то избирателен в отношениях с женщинами. До определенного момента это никак не сказывалось на карьере нападающего.

Описание Эдуард Стрельцов (справа) во время Кубка европейских чемпионов в Москве, 1966 год © Борис Трепетов/ТАСС

В 1958 году он уже был звездой московского "Торпедо" и сборной СССР, в составе которой стал олимпийским чемпионом Игр 1956 года в Мельбурне. Однако затем его жизнь обернулась кошмаром. 25 мая он оказался на вечеринке вместе с несколькими девушками. Одна из них — Марина Лебедева — обвинила Стрельцова в изнасиловании. Позднее она отказалась от своих претензий, но дело в отношении футболиста не было закрыто. Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы. Он был досрочно освобожден в феврале 1963-го, после чего даже смог вернуться в футбол. Форварда приняли и в "Торпедо", и в национальной сборной, однако годы, проведенные в заключении, значительно сказались на нем — результативность нападающего заметно снизилась. А спустя семь лет из-за разрыва ахиллова сухожилия Стрельцов был вынужден завершить спортивную карьеру. Майк Тайсон Легенда мирового бокса был частым гостем в местах не столь отдаленных. Криминальная карьера Железного Майка началась задолго до того, как он получил это прозвище. Уже в 11-летнем возрасте Тайсон начал промышлять карманными кражами и грабежами магазинов, из-за чего нередко оказывался в исправительных учреждениях. Примечательно, что одному из таких "визитов" Тайсон обязан всей своей дальнейшей жизнью. Однажды в колонию для малолетних преступников приехал знаменитый чемпион мира Мохаммед Али. Именно после беседы с ним Майк захотел стать боксером.

Описание Майк Тайсон © Photo by Rich Fury/Invision/AP

Годы шли, а Тайсон оставался все тем же. Неудержимый нокаутер в ринге, он долгие годы не мог обуздать себя за его пределами. В июле 1991 года он оказался в центре сексуального скандала — девушка по имени Дезире Вашингтон обвинила знаменитого боксера в изнасиловании. Его приговорили к шести годам заключения, из которых спортсмен отсидел три, выйдя на свободу "за примерное поведение". Уже в 1995-м Тайсон вернулся в спорт. Пребывание в тюрьме изменило его стиль ведения боев. Майк заметно "просел" по части выносливости, но с ударом и заряженностью на досрочное завершение поединка все было в порядке. Он по-прежнему был боксером экстра-класса, однако возраст уже потихоньку начинал брать свое. А в 1998 году за нападение на людей Тайсон получил три с половиной месяца тюрьмы, после чего уже не вернулся на свой прежний уровень. Александр Емельяненко Когда-то давно Емельяненко-младший считался едва ли не талантливее своего брата Федора. Ему пророчили большие перспективы, но разгульный образ жизни, который вел Александр, со временем начал оказывать негативное влияние на его карьеру. Кроме того, не самая лучшая репутация отпугивала от него руководителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Bellator.

Описание Александр Емельяненко © Елена Афонина/ТАСС

А в 2014 году в отношении младшего Емельяненко было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования домработницы. В мае 2015-го боец был осужден на четыре с половиной года, однако уже спустя полтора года его отпустили на свободу, заменив остаток срока исправительными работами. После этого ему удалось реанимировать карьеру — сейчас он выступает на турнирах в России и с момента выхода из тюрьмы ни разу не терпел поражений. Вячеслав Войнов Дело Войнова стало одним из самых громких с участием российских хоккеистов в США. Защитник дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2011 году, а уже в 2012-м стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелес Кингз". В 2014-м клуб повторил это достижение, а Войнов стал самым молодым россиянином — двукратным обладателем кубка. На тот момент ему было 24 года.

Описание Вячеслав Войнов © Артем Коротаев/ТАСС

Осенью 2014-го Войнов был арестован. В ночь на 20 октября хоккеист доставил в больницу свою жену Марту Варламову, у которой были диагностированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили бытовое насилие и вызвали полицию. Находившийся в больнице Войнов был немедленно задержан, после чего в отношении защитника было начато расследование, а позднее — возбуждено уголовное дело. Хоккеиста приговорили к 90 дням тюрьмы, однако впоследствии приговор был смягчен до 45 дней. Столь короткое пребывание вне игры никак не могло фатально повлиять на его физическое состояние. Однако имиджевые потери, которые понес хоккеист, оказались тяжелыми — НХЛ наложила на Войнова дисквалификацию, которая истечет лишь в середине сезона-2019/20. Впрочем, защитник все же смог найти себя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где стал обладателем Кубка Гагарина — 2017 в составе санкт-петербургского СКА. Кроме того, в составе российской национальной команды он завоевал бронзу чемпионата мира 2016 года, а также стал олимпийским чемпионом Игр-2018. Расул Мирзаев История Мирзаева — самая тяжелая среди всех представленных. Во многом потому, что она напрямую связана с трагедией. 13 августа 2011 года возле ночного клуба "Гараж" Мирзаев вступил в конфликт с 19-летним Иваном Агафоновым и ударил его, после чего тот упал и ударился затылком об асфальт. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему был диагностирован отек мозга. После этого он впал в кому, а 18 августа скончался.

Описание Расул Мирзаев © Валерий Шарифулин/ТАСС