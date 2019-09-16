Россиянин Бакши вышел в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши победил ирландца Майкла Невина и вышел в 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

23-летний россиянин победил со счетом 3:2. В 1/4 финала он встретится с олимпийским чемпионом 2016 года кубинцем Арленом Лопесом. Поединок пройдет в среду.

Ранее в понедельник Андрей Замковой вышел в 1/8 финала в весовой категории до 69 кг. Позднее Максим Бабанин встретится в поединке 1/16 финала в весовой категории свыше 91 кг.

Бакши является чемпионом России 2018 года и бронзовым призером национального первенства 2017 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.