Волейболист Куркаев не получил переломов после падения в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российский волейболист Ильяс Куркаев не получил повреждений после падения в матче против сборной Финляндии на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде России.

"Сразу после матча сделали снимок, переломов не выявлено. Позднее будут проведены дальнейшие исследования", - сказал собеседник агентства.

Куркаев не смог доиграть матче чемпионата Европы против финнов после неудачного приземления. Подопечные Туомаса Саммельвуо победили финнов со счетом 3-0 (25:17, 26:24, 25:22), одержав четвертую победу подряд.

В турнирной таблице после четырех туров россияне идут первыми, набрав 12 очков. Российская команда обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. Вторыми идут словенцы (9 очков, 3 матча), третьими - финны (4, 4), четвертыми - турки (3, 3), пятыми - северомакедонцы (3, 4), шестыми - белорусы (3, 4).