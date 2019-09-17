Греция передала олимпийский огонь организаторам III зимних юношеских Олимпийских игр

АФИНЫ, 17 сентября. /ТАСС/. Олимпийский огонь, зажженный во вторник на центральном афинском стадионе от солнечных лучей, передан организаторам III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне, которые пройдут в 2020 году. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась во вторник на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах, где в 1896 году прошла первая современная Олимпиада. С помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца, был зажжен олимпийский факел, переданный после прошедшей по стадиону небольшой эстафеты олимпийского огня президенту организационного комитета "Лозанна 2020", швейцарской фристайлистке, трехкратной чемпионке мира Виржини Февр.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9-22 января в Лозанне.

Юношеские Олимпийские игры - спортивные соревнования, проходящие один раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), в них участвуют спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Летние юношеские Олимпиады прошли в Сингапуре (2010), китайском Нанкине (2014), Буэнос-Айресе (2018), зимние - в Инсбруке (Австрия) в 2012 году, в Лиллехаммере (Норвегия) в 2016 году.