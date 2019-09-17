CAS сократил срок дисквалификации баскетболиста Баландина с четырех до двух лет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Романа Баландина с четырех до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба юридической компании SILA, которая представляла интересы спортсмена.

2 апреля Баландин был дисквалифицирован Российской федерацией баскетбола на четыре года за нарушение антидопинговых правил - использование мельдония. Дисквалификация баскетболиста отсчитывалась с 19 мая 2017 года.

Как отмечается в заявлении пресс-службы юридической компании, нарушение антидопинговых правил было признано непреднамеренным.

Баландин, которому на данный момент 22 года, перешел в "Автодор" в 2015 году. Форвард был заявлен за команду Единой молодежной лиги ВТБ "Автодор-2", в 2017 году он был выбран для участия в Матче молодых звезд против команды Ассоциации студенческого баскетбола в Сочи. В том матче он стал лучшим снайпером сборной молодежной лиги, набрав восемь очков. В основной команде "Автодора" он дебютировал в декабре 2016 года в игре против подмосковных "Химок" (70:102), где не отметился результативными действиями, всего за основную команду он провел два матча.

Мельдоний вошел в список запрещенных веществ 1 января 2016 года.