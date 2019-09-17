Торжественная церемония открытия академии ХК "Спартак" в Сокольниках состоится 20 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия нового многофункционального хоккейного комплекса "Академия "Спартак" в Сокольниках состоится 20 сентября. Об этом на презентации академии в Музее хоккея рассказал генеральный директор клуба Андрей Веревко.

Презентация состоялась во вторник в Музее хоккея в Москве.

"Торжественное открытие академии состоится 20 сентября, - сообщил Веревко. - Проект академии позволит "Спартаку" быть еще более ярким клубом. Надеюсь, что мы воспитаем много интересных игроков, которые помогут клубу стать еще сильнее и привлекательнее для партнеров".

"Открытие академии - очень важное и нужное событие не только для спартаковских ребят, но и для всей Москвы и России. Задача стоит одна - воспитание выдающихся хоккеистов, которые могли бы продолжать традиции "Спартака". Если каждый год по одному хоккеисту будет вливаться в основную команду, то это будет очень хорошо", - отметил двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета "Спартака" Александр Якушев.

На территории комплекса площадью 10 тыс. кв. м расположены четыре современные ледовые площадки. В академии также будут тренироваться представители следж-хоккея. В будущем там планируется проведение соревнований по хоккею и фигурному катанию, встречи с болельщиками.

Историческое место для "Спартака"

Арена в Сокольниках была открыта в 1956 году на территории одноименного парка культуры и отдыха. Изначально она представляла собой хоккейную коробку на открытом воздухе с трибунами, под которыми находились раздевалки для спортсменов и прочие помещения. Перед проведением в Москве летней Универсиады 1973 года над стадионом появилась крыша. К летней Олимпиаде 1980 года арена прошла реконструкцию, в ходе которой под ее крышу было встроено пятиэтажное здание, а внутри появились различные помещения, включая раздевалки, помещения для тренеров, спортсменов, судей, администрации дворца, бары, буфеты.

До сезона-2015/16 дворец "Сокольники", вмещающий чуть более 5,5 тыс. зрителей, был домашней ареной "Спартака", который переехал оттуда, так как арена не соответствовала регламенту Континентальной хоккейной лиги.

Планируется, что реконструкция арены начнется в мае, однако группа компаний "ТЭН", являющаяся застройщиком нового ледового дворца "Сокольники", пока не получила разрешение на строительство арены. Новый стадион будет рассчитан на 12,5 тыс. человек. В состав комплекса войдут основная и малая арены (на 3 тыс. зрителей), тренировочный каток и подземный паркинг. Общая площадь обновленного дворца составит 83,5 тыс. квадратных метров. Сумма инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей.

Согласно проекту, старый дворец и тренировочная арена будут снесены, а на их месте воздвигнут два корпуса, в одном из которых будет главная арена, а во втором - малая и тренировочная арены, подземная парковка. Комплекс будет оснащен специализированными спортивными залами для подготовки хоккеистов, силовой подготовки и хореографии, теннисными кортами и фитнес-зоной с 25-метровым бассейном. В пределах комплекса будет 100 помещений для проживания спортсменов во время проведения соревнований или сборов.

Отличительной особенностью нового дворца в Сокольниках будет то, что нижний ярус трибун на 5 тыс. мест, включающий 16 рядов, будет телескопическим. Это позволит сильно расширить функциональные возможности арены. Ожидается, что первый матч на новом стадионе "Спартак" сыграет в сезоне-2020/21.