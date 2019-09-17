Шанс вернуться в футбол. Кокорин и Мамаев вышли на свободу

МОСКВА, 17 сентября /ТАСС/. Во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно-досрочно. После пяти месяцев заключения игроки имеют возможность вернуться в большой футбол и перезапустить карьеру.

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В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно. Главным теперь является вопрос о том, когда футболисты смогут вернуться в большой спорт. Контракт Кокорина с "Зенитом" завершился еще в июне текущего года, но сразу после выхода нападающего на свободу его адвокат Юрий Падалко сообщил журналистам, что клуб заключил с 28-летним игроком новый контракт. Позднее сам клуб подтвердил эту информацию, а генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил ТАСС, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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"Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок, он вышел на свободу с положительной характеристикой. "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него - покажет время, его физическое и психологическое состояние, надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму", - говорится в сообщении пресс-службы. До конца текущей недели Кокорин, испытывавший в колонии проблемы с коленом, пройдет углубленное медицинское обследование у врачей "Зенита". После этого ему будет назначена специальная программа реабилитации, которая должна помочь игроку вернуться на былой уровень. Вероятно, что помочь команде форвард сможет только после зимней паузы, но не исключено, что первое появление на поле Кокорина произойдет до перерыва. В еврокубках нападающий сможет сыграть только весной, если "Зенит" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Мамаев вряд ли будет играть за "Краснодар" В случае с Мамаевым все сложнее. После того, как стало известно о причастности футболиста к конфликтам, "Краснодар" выразил желание разорвать с игроком контракт, который рассчитан до конца текущего года. Данный вопрос будет рассмотрен палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в конце сентября.

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