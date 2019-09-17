Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в Баку.

Россиянка показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350).

Позднее во вторник пройдет финал личного первенства в упражнении с мячом, в котором также выступит Дина Аверина, а также ее сестра Арина Аверина.

24-летняя Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира, также в ее активе пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали Универсиад.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.