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ЧМ по художественной гимнастике

Гимнастка Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

Бронзу завоевала еще одна россиянка Дина Аверина
Екатерина Селезнева EPA/Javier Lopez
Описание
Екатерина Селезнева
© EPA/Javier Lopez

БАКУ, 17 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в Баку.

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Россиянка показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350).

Позднее во вторник пройдет финал личного первенства в упражнении с мячом, в котором также выступит Дина Аверина, а также ее сестра Арина Аверина.

24-летняя Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира, также в ее активе пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали Универсиад.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.

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