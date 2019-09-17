Теннисист Донской сравнил комментарий Сафина на US Open с работой Слуцкого на ЧМ

Сафин вместе с Александром Кузмаком работали комментаторами Первого канала на трансляции финального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев проиграл Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После эфира болельщики в социальных сетях оставляли восторженные отзывы о комментарии Сафина.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Теннисист Евгений Донской сравнил комментарий Марата Сафина на Открытом чемпионате США (US Open) с работой Леонида Слуцкого телекомментатором на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он заявил журналистам.

"Я не смотрел финал US Open, но потом читал лучшие фразы Марата. Здорово, что всем понравилось, - сказал Донской. - Мне это напомнило комментарий Слуцкого во время чемпионата мира - он тоже с профессиональной точки зрения все здорово объяснял. Было очень интересно".

Донской во вторник обыграл итальянца Маттео Виолу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open со счетом 6:2, 6:1. В 1/8 финала Донской, который получил wild card (специальное приглашение), сыграет с четвертой ракеткой мира и первым сеяным на турнире Медведевым.

"Мы вместе тренировались с Даней. Для меня не секрет, как я играю. И для него не секрет, как действую я", - сказал Донской.