Теннисист Донской сравнил комментарий Сафина на US Open с работой Слуцкого на ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Теннисист Евгений Донской сравнил комментарий Марата Сафина на Открытом чемпионате США (US Open) с работой Леонида Слуцкого телекомментатором на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он заявил журналистам.
Сафин вместе с Александром Кузмаком работали комментаторами Первого канала на трансляции финального матча Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Медведев проиграл Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После эфира болельщики в социальных сетях оставляли восторженные отзывы о комментарии Сафина.
"Я не смотрел финал US Open, но потом читал лучшие фразы Марата. Здорово, что всем понравилось, - сказал Донской. - Мне это напомнило комментарий Слуцкого во время чемпионата мира - он тоже с профессиональной точки зрения все здорово объяснял. Было очень интересно".
Донской во вторник обыграл итальянца Маттео Виолу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open со счетом 6:2, 6:1. В 1/8 финала Донской, который получил wild card (специальное приглашение), сыграет с четвертой ракеткой мира и первым сеяным на турнире Медведевым.
"Мы вместе тренировались с Даней. Для меня не секрет, как я играю. И для него не секрет, как действую я", - сказал Донской.