Золотой дебют Селезневой. ЧМ в Баку открыл новое имя в мировой художественной гимнастике

Селезнева, за неделю до старта заменила в составе сборной России неоднократную чемпионку мира Александру Солдатову, принявшую решение отказаться от участия в главном старте сезона. Вероятней всего, причиной отказа стали проблемы со здоровьем во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, который проходил в начале сентября.

"По сравнению с квалификацией что-то получилось лучше, а что-то хуже. Но в целом, на одном уровне. Кому посвящу первую в моей карьере золотую медаль чемпионата мира? России", - сказала Селезнева журналистам.

24-летняя Селезнева в финале показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350). По итогам квалификации в упражнении с обручем Селезнева была только третьей, пропустив вперед вышедшую в финал со второго места Ашрам и лидера Дину Аверину.

БАКУ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дебютантка сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева стала автором первой громкой сенсации на стартовавшем в понедельник в Баку чемпионате мира. Россиянка, никогда ранее не выступавшая на мировых первенствах, стала в столице Азербайджана первой в упражнении с обручем, опередив признанных фавориток турнира - Дину Аверину и Линой Ашрам.

"Конечно, очень жаль, что Саша не смогла сюда поехать, - сказала Селезнева порталу "Команда России". - Но в спорте может случиться все. Я готовилась так же, как и она, и мне нужно делать свое дело. Выступать и за себя, и за команду".

"У нас появилось новое имя - Екатерина Селезнева, чемпионка мира в упражнениях с обручем, - заметила в свою очередь в беседе с журналистами главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. - Дина немножко расстроилась, но мы сумели договориться, и мяч она сделала блестяще. Все нормально на сегодняшний день, а что будет завтра - посмотрим".

Два из двух

Сборная России по художественной гимнастике в первый медальный день чемпионата мира показала стопроцентный результат. Второе золото во вторник принесла своей стране теперь уже девятикратная чемпионка мира Дина Аверина, которой не было равных в упражнении с мячом.

21-летняя россиянка показала результат 23,500 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (23,050 балла), третье - Ашрам (22,400). Дина очень долго ждала возможности выйти на ковер по причине того, что судьи в течение пяти минут не могли поставить оценку Арине, выступавшей в финале предпоследней.

"Ожидание своей очереди выступать с мячом было ужасным, но я не очень сильно волновалась, потому что знала, что Ариша выступила хорошо, - заметила Дина Аверина. - Что касается обруча, я сделала его чисто, без потерь. Но была грубая ошибка на равновесии, а сейчас за такое снимают много. Обруч, признаюсь, у меня невысокий по баллам".

"Как отходила после обруча? Я вышла из зала, потом зашла, посидела в уголочке. Поплакала, меня Ариша стала успокаивать с [тренером] Верой Николаевной [Шаталиной]. Потом Ирина Александровна [Винер-Усманова] подошла ко мне и сказала, что не всегда получается выигрывать и нужно настраиваться еще на один финал", - рассказала девятикратная чемпионка мира.

На прошлогоднем чемпионате мира, проходившем в Софии, Дина Аверина была первой как в упражнениях с мячом, так и с обручем.

На чемпионате мира осталось разыграть семь комплектов медалей: в командном турнире, в личном многоборье, в двух отдельных видах индивидуального многоборья (булавы и лента), в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами). Турнир завершится 22 сентября.