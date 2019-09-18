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Зимние олимпийские виды спорта

Трехкратные чемпионы ОИ фигуристы Вирчу и Мойр завершили спортивную карьеру

Партнеры выступали вместе на протяжении 22 лет
Тесса Вирчу и Скотт Мойр AP Photo/Ivan Sekretarev
Описание
Тесса Вирчу и Скотт Мойр
© AP Photo/Ivan Sekretarev

ТАСС, 18 сентября. Трехкратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию в танцах на льду канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом в среду сообщили сами спортсмены, опубликовав видеообращение к болельщикам в аккаунте Вирчу в Twitter.

Партнеры катались вместе на протяжении 22 лет.

30-летняя Вирчу и 32-летний Мойр являются трехкратными олимпийскими чемпионами (один раз - в командных соревнованиях) и двукратными серебряными призерами Игр (один раз - в командных соревнованиях). На их счету три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Также канадская пара завоевывала серебро и бронзу на командных чемпионатах мира.

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