Трехкратные чемпионы ОИ фигуристы Вирчу и Мойр завершили спортивную карьеру

ТАСС, 18 сентября. Трехкратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию в танцах на льду канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом в среду сообщили сами спортсмены, опубликовав видеообращение к болельщикам в аккаунте Вирчу в Twitter.

Партнеры катались вместе на протяжении 22 лет.

30-летняя Вирчу и 32-летний Мойр являются трехкратными олимпийскими чемпионами (один раз - в командных соревнованиях) и двукратными серебряными призерами Игр (один раз - в командных соревнованиях). На их счету три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Также канадская пара завоевывала серебро и бронзу на командных чемпионатах мира.