Россиянин Бакши вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши победил олимпийского чемпиона 2016 года кубинца Арлена Лопеса в четвертьфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

23-летний россиянин, посеянный под восьмым номером, победил раздельным решением судей. В полуфинале, который пройдет в пятницу, он встретится с победителем боя между бразильцем Соузой де Консейсао и итальянцем Сальваторе Кавалларо.

Ранее в среду Илья Попов проиграл кубинцу Энди Крузу Гомесу в четвертьфинале в весовой категории до 63 кг.

Бакши является чемпионом России 2018 года и бронзовым призером национального первенства 2017 года. На счету 26-летнего Лопеса золотая медаль чемпионата мира (2015), золото Панамериканских игр (2015) и золото Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (2014).

Чемпионат мира завершится 21 сентября.