Гаджимагомедов вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу над англичанином Чивоном Кларком (4-й номер посева) в четвертьфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

22-летний россиянин, посеянный под пятым номером, победил единогласным решением судей. В полуфинале он встретится с представителем Болгарии Радославом Панталеевым. Поединок пройдет в пятницу.

Гаджимагомедов является победителем Европейских игр в Минске и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

Соревнования завершатся 21 сентября.