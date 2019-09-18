Гимнастка Батыршина продала свою победную ленту на аукционе в Баку за 2,5 тысячи евро

БАКУ, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянка Яна Батыршина, являющаяся послом чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, в один из дней турнира провела аукцион по продаже своей ленты, с которой она победила в 1997 году на чемпионате Европы в Греции. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, ленту приобрела одна из посетительниц за 2,5 тысячи евро.

"С этой лентой я впервые стала в 1997 году чемпионкой Европы, в том же году проходил финал Гран-при, где я также стала первой с лентой, - заметила Батыршина. - Эта лента уникальна тем, что я ее раскрашивала фломастерами сама. Рисунок тоже сама придумала, тогда все выступали с однотонными лентами, и я была первой, кто стал раскрашивать".

"Ленте уже 22 года, и она в очень хорошем состоянии. Все деньги с продажи ленты пойдут на благотворительность", - подчеркнула спортсменка.

Батыршина также является серебряным призером Олимпиады-1996 в личном многоборье.