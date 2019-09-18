"Локомотив" сыграл вничью с "Байером", отыграв два мяча в матче Юношеской лиги УЕФА

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с немецким "Байером" из Леверкузена со счетом 2:2 в гостевом матче первого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У "Локомотива" мячи забили Вадим Карев (79) и Михаил Иваньков (88). В составе "Байера" отличились Фабиан Рут (4-я минута, с пенальти) и Кристофер Скотт (15).

В другом матче группы D итальянский "Ювентус" на выезде переиграл испанский "Атлетико" со счетом 4:0. В следующем туре "Локомотив" 1 октября примет "Атлетико", "Байер" в гостях встретится с "Ювентусом".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.