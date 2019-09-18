Батыргазиев не сумел пробиться в полуфинал ЧМ по боксу в весовой категории до 57 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев уступил двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр кубинцу Лазаро Хорхе Альваресу Эстраде в поединке 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Кубинец победил 21-летнего россиянина со счетом 4:1. Полуфинальный поединок пройдет в пятницу, кубинец встретится с англичанином Питером Макгрейлом, который в 1/4 финала оказался сильнее индийца Кавиндера Бишты (5:0).

Батыргазиев является двукратным чемпионом России (2017, 2018).

Соревнования завершатся 21 сентября.