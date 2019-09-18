{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Батыргазиев не сумел пробиться в полуфинал ЧМ по боксу в весовой категории до 57 кг

В 1/4 финала россиянин уступил двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр кубинцу Лазаро Хорхе Альваресу Эстраде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев уступил двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр кубинцу Лазаро Хорхе Альваресу Эстраде в поединке 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Кубинец победил 21-летнего россиянина со счетом 4:1. Полуфинальный поединок пройдет в пятницу, кубинец встретится с англичанином Питером Макгрейлом, который в 1/4 финала оказался сильнее индийца Кавиндера Бишты (5:0).

Батыргазиев является двукратным чемпионом России (2017, 2018).

Соревнования завершатся 21 сентября.

Теги
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Лига чемпионов
Тренер молодежки ФК "Локомотив" сравнил волевую ничью в игре с "Байером" с победой
Российский клуб ушел от поражения, уступая к 15-й минуте первого тайма со счетом 0:2
Читать полностью