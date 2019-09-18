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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Бронзовый призер ОИ-2012 Замковой вышел в 1/2 финала ЧМ по боксу в весе до 69 кг

В 1/4 финала россиянин победил кубинца Рониэля Иглесиаса
Рониэль Иглесиас и Андрей Замковой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Рониэль Иглесиас и Андрей Замковой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Замковой, ставший бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, оказался сильнее олимпийского чемпиона Лондона кубинца Рониэля Иглесиаса в поединке 1/4 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

32-летний россиянин одержал победу со счетом 4:1. В 1/2 финала Замковой встретится с победителем пары Роан Поланко (Доминиканская Республика) - Абылайхан Жусупов (Казахстан), этот бой пройдет позднее в среду. Полуфинальный поединок состоится в пятницу.

Замковой является также серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани в 2013 году и шестикратным чемпионом России.

Соревнования завершатся 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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