Кушиташвили проиграл олимпийскому чемпиону ла Крусу в четвертьфинале ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Георгий Кушиташвили уступил олимпийскому чемпиону кубинцу Хулио ла Крусу в 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Ла Крус победил со счетом 5:0.

23-летний Кушиташвили является двукратным победителем чемпионата России (2015, 2018), также на его счету бронзовая медаль национального чемпионата 2016 года.

В активе ла Круса, помимо золотой медали Олимпиады, четыре победы на чемпионатах мира.

Соревнования завершатся 21 сентября.