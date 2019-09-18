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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Кушиташвили проиграл олимпийскому чемпиону ла Крусу в четвертьфинале ЧМ по боксу

Кубинец победил со счетом 5:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Георгий Кушиташвили уступил олимпийскому чемпиону кубинцу Хулио ла Крусу в 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Ла Крус победил со счетом 5:0.

23-летний Кушиташвили является двукратным победителем чемпионата России (2015, 2018), также на его счету бронзовая медаль национального чемпионата 2016 года.

В активе ла Круса, помимо золотой медали Олимпиады, четыре победы на чемпионатах мира.

Соревнования завершатся 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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