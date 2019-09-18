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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Бабанин не сумел пробиться в полуфинал ЧМ по боксу в весовой категории свыше 91 кг

В 1/4 финала россиянин уступил англичанину Фрейзеру Кларку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин уступил англичанину Фрейзеру Кларку в 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

28-летний Кларк оказался сильнее 30-летнего Бабанина со счетом 3:2. В полуфинале Кларк встретится с победителем пары Ричард Торрес (США) - Баходир Джалолов (Узбекистан), этот бой завершится позднее в среду. Полуфинальный поединок пройдет в пятницу.

Бабанин является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионом России 2015 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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