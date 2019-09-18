Ульяновская область затратила на проведение фестиваля боевых искусств ТАФИСА 32 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА обошелся Ульяновской области в 32 млн рублей. Об этом сообщил в среду журналистам на пресс-конференции по итогам фестиваля председатель правительства региона Александр Смекалин.

"Подготовка к фестивалю и проведение самого фестиваля заняли от момента идеи до сегодняшнего дня почти три года. Общая сумма, которая выделена из бюджета региона за три года, составляет 32 млн рублей", - сказал он.

Смекалин пояснил, что в структуре затрат были не только расходы на само проведение церемонии открытия фестиваля и мероприятий. "Это были и затраты на членские взносы в рамках этого фестиваля, поскольку это организационный взнос, который необходим, в соответствии с правилами проведения таких мероприятий. Эти взносы были сделаны в 2017-2018 годах", - уточнил он.

Председатель правительства добавил, что в эту же сумму входят и закупка ковров, татами, помостов и рингов. "Это не просто потраченные деньги, это в том числе еще и определенное наследие, которое осталось у нас, на территории нашего региона, в наших спортивных школах", - отметил Смекалин.

По его мнению, главное, что дети смогли познакомиться с выдающимися спортсменами, своими кумирами. "Если мы посмотрим на то, сколько нам необходимо было бы потратить денег на то, чтобы вывезти наши команды на эти мастер-классы и на сборы в другие места, наверное, это было бы намного больше", - добавил председатель правительства региона.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходил в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия прошли мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.