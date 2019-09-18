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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксер Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира после пересмотра результата

В 1/4 финала россиянин оказался сильнее англичанина Фрейзера Кларка
Максим Бабанин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Максим Бабанин
© Михаил Метцель/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Судейская комиссия Международной ассоциации бокса (AIBA) пересмотрела результат четвертьфинального боя чемпионата мира в категории свыше 91 кг между россиянином Максимом Бабаниным и англичанином Фрейзером Кларком в пользу российского боксера. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По итогам проходившего в среду поединка Бабанин проиграл Кларку со счетом 2:3.

"Главный тренер сборной России подал протест на результат боя. Судейская комиссия AIBA после просмотра поединка приняла решение об изменении результата в пользу Бабанина. Соперник не будет опротестовывать это решение", - сказал Кремлев.

В полуфинале Бабанин, обеспечивший себе как минимум бронзовую медаль, встретится с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Поединок пройдет в пятницу.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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