"Локомотив" победил рижское "Динамо" и покинул последнее место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Ярославский "Локомотив" на выезде победил рижское "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Рига".

В составе "Локомотива" отличились Рушан Рафиков (17-я минута), Стефан Да Коста (37) и Никита Черепанов (43). У рижского "Динамо" шайбы на свой счет записали Давид Улльстрём (6) и Брендон Макмиллан (40).

Нападающий хозяев Микелис Редлихс сделал голевую передачу и набрал 300-е очко в КХЛ в 627 встречах (125 шайб + 175 результативных передач).

В других матчах дня челябинский "Трактор" на выезде в овертайме переиграл новосибирскую "Сибирь" (2:1), минское "Динамо" дома в овертайме переиграло хабаровский "Амур" (1:0), гости потерпели восьмое поражение в восьми матчах (три в основное время, пять - в овертайме) и остаются единственным клубом в лиге, не сумевшим одержать победу в текущем сезоне КХЛ. Подмосковный "Витязь" дома победил "Северсталь" (4:1).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся с последнего, 12-го места на восьмое в Западной конференции, набрав 6 очков в шести матчах. Рижское "Динамо" опустилось на десятую строчку в Западной конференции, имея в активе 6 очков после семи встреч.

В пятницу "Локомотив" дома сыграет с "Витязем", в субботу рижское "Динамо" на выезде сыграет с московским "Динамо".