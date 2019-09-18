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КХЛ

"Локомотив" победил рижское "Динамо" и покинул последнее место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 18 сентября. Ярославский "Локомотив" на выезде победил рижское "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Рига".

В составе "Локомотива" отличились Рушан Рафиков (17-я минута), Стефан Да Коста (37) и Никита Черепанов (43). У рижского "Динамо" шайбы на свой счет записали Давид Улльстрём (6) и Брендон Макмиллан (40).

Нападающий хозяев Микелис Редлихс сделал голевую передачу и набрал 300-е очко в КХЛ в 627 встречах (125 шайб + 175 результативных передач).

В других матчах дня челябинский "Трактор" на выезде в овертайме переиграл новосибирскую "Сибирь" (2:1), минское "Динамо" дома в овертайме переиграло хабаровский "Амур" (1:0), гости потерпели восьмое поражение в восьми матчах (три в основное время, пять - в овертайме) и остаются единственным клубом в лиге, не сумевшим одержать победу в текущем сезоне КХЛ. Подмосковный "Витязь" дома победил "Северсталь" (4:1).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся с последнего, 12-го места на восьмое в Западной конференции, набрав 6 очков в шести матчах. Рижское "Динамо" опустилось на десятую строчку в Западной конференции, имея в активе 6 очков после семи встреч.

В пятницу "Локомотив" дома сыграет с "Витязем", в субботу рижское "Динамо" на выезде сыграет с московским "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь740200122-1112
2СКА741000217-1610
3ЦСКА741001120-1111
4Торпедо832000322-1910
5Динамо Мск731010218-209
6Сочи730010315-187
7Спартак820003319-207
8Локомотив630000317-196
9Динамо Мн721000419-216
10Динамо Р712000414-236
11Йокерит620001321-205
12Северсталь810101517-265
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист742100024-1314
2Салават Юлаев640010114-119
3Трактор932001318-1711
4Авангард731001216-179
5Ак Барс540000119-128
6Барыс740000313-128
7Сибирь730011216-168
8Нефтехимик730001318-167
9Адмирал630000312-146
10Куньлунь720100412-146
11Металлург Мг710010510-183
12Амур800003511-203

 

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