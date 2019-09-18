"Локомотив" победил рижское "Динамо" и покинул последнее место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Ярославский "Локомотив" на выезде победил рижское "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Рига".
В составе "Локомотива" отличились Рушан Рафиков (17-я минута), Стефан Да Коста (37) и Никита Черепанов (43). У рижского "Динамо" шайбы на свой счет записали Давид Улльстрём (6) и Брендон Макмиллан (40).
Нападающий хозяев Микелис Редлихс сделал голевую передачу и набрал 300-е очко в КХЛ в 627 встречах (125 шайб + 175 результативных передач).
В других матчах дня челябинский "Трактор" на выезде в овертайме переиграл новосибирскую "Сибирь" (2:1), минское "Динамо" дома в овертайме переиграло хабаровский "Амур" (1:0), гости потерпели восьмое поражение в восьми матчах (три в основное время, пять - в овертайме) и остаются единственным клубом в лиге, не сумевшим одержать победу в текущем сезоне КХЛ. Подмосковный "Витязь" дома победил "Северсталь" (4:1).
В турнирной таблице "Локомотив" поднялся с последнего, 12-го места на восьмое в Западной конференции, набрав 6 очков в шести матчах. Рижское "Динамо" опустилось на десятую строчку в Западной конференции, имея в активе 6 очков после семи встреч.
В пятницу "Локомотив" дома сыграет с "Витязем", в субботу рижское "Динамо" на выезде сыграет с московским "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|7
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|22-11
|12
|2
|СКА
|7
|4
|1
|0
|0
|0
|2
|17-16
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|0
|0
|1
|1
|20-11
|11
|4
|Торпедо
|8
|3
|2
|0
|0
|0
|3
|22-19
|10
|5
|Динамо Мск
|7
|3
|1
|0
|1
|0
|2
|18-20
|9
|6
|Сочи
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|15-18
|7
|7
|Спартак
|8
|2
|0
|0
|0
|3
|3
|19-20
|7
|8
|Локомотив
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-19
|6
|9
|Динамо Мн
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-21
|6
|10
|Динамо Р
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|14-23
|6
|11
|Йокерит
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|21-20
|5
|12
|Северсталь
|8
|1
|0
|1
|0
|1
|5
|17-26
|5
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|7
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|24-13
|14
|2
|Салават Юлаев
|6
|4
|0
|0
|1
|0
|1
|14-11
|9
|3
|Трактор
|9
|3
|2
|0
|0
|1
|3
|18-17
|11
|4
|Авангард
|7
|3
|1
|0
|0
|1
|2
|16-17
|9
|5
|Ак Барс
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|19-12
|8
|6
|Барыс
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|13-12
|8
|7
|Сибирь
|7
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|16-16
|8
|8
|Нефтехимик
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|18-16
|7
|9
|Адмирал
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|12-14
|6
|10
|Куньлунь
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|12-14
|6
|11
|Металлург Мг
|7
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|10-18
|3
|12
|Амур
|8
|0
|0
|0
|0
|3
|5
|11-20
|3