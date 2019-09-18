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ЧЕ по волейболу

Финские волейболисты победили турок в пяти партиях и вышли в плей-офф чемпионата Европы

Турнир завершится 29 сентября

ТАСС, 19 сентября. Мужская сборная Финляндии по волейболу переиграла команду Турции в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Любляне.

Финны оказались сильнее со счетом 3-2 (25:20, 15:25, 18:25, 25:23, 15:12). Сборная Финляндии заняла четвертое место в группе С и пробилась в 1/8 финала турнира, где встретится с командой Франции.

Сборная России заняла первое место в группе С и сыграет с командой Греции в поединке 1/8 финала. В случае победы россияне сыграют с победителем встречи между командами Словении и Польши в четвертьфинале. Заключительные матчи групповой стадии пройдут в четверг.

В других матчах дня чехи переиграли голландцев (3-2), сербы - бельгийцев (3-0), французы - итальянцев (3-1).

Чемпионат Европы проходит раз в два года, в этом году турнир впервые в истории принимают четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Соревнования завершатся 29 сентября.

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