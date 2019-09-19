Лицензии на ОИ-2020 на данный момент завоевали 119 российских спортсменов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лицензии для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио на данный момент завоевали 119 российских спортсменов. Об этом на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) заявил руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

"На сегодняшний день право участия в Играх получили 119 российских спортсменов в 11 видах спорта", - сказал Конокотин.

Ранее он сообщил, что участие в Играх в Токио примут порядка 380 российских спортсменов.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.